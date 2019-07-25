Спецслужбы США пытались завладеть самописцами MH17

Малайзийские военные обвинили Вашингтон и Киев в попытках получить черные ящики

Сотрудники Федерального бюро расследований США пытались заполучить информацию с черных ящиков разбившегося в 2014 году Boeing 777 (рейс MH17) и требовали коллег из Куала-Лумпура предоставить им бортовые самописцы. Об этом сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.

"Они обратились ко мне, чтобы я показал им черный ящик. Я сказал нет", — приводит слова полковника агентство РИА Новости.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины отредактировала материалы по MH17. В частности, речь идет об аудиозаписях. До этого в Совете Европы заявили, что Россия обязана признать ответственность за трагедию с малайзийским Boeing в Донбассе.

Пассажирский лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года. В результате трагедии погибли 298 человек, большинство из которых жили в Нидерландах. Катастрофу расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов, а также Украины.