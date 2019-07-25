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"Стало еще обиднее": поздравление Путина вывело Зеленского из себя

08:54
  • четверг
  • 25 июля 2019

Эмоции украинского лидера вполне объяснимы

Телеведущий Владимир Соловьев в шутливой форме высказал догадку об отношении украинского лидера Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину. 

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24 июля Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону, которого избрали на пост премьер-министра Великобритании. Соловьев выразил мнение, что Зеленский тяжело воспринял такой жест российского президента. "Зеленскому стало еще обиднее", - цитирует журналиста газета "Известия"

Дело в том, что Владимир Путин не поздравлял Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава России готов обратиться к своему украинскому коллеге с поздравлениями только после позитивных изменений в отношениях между Москвой и Киевом. Владимир Соловьев, видимо, считает, что Зеленский из-за этого затаил на Путина обиду. 

Как бы то ни было, 11 июля между Путиным и Зеленским состоялся первый телефонный разговор. Как отметили в Кремле, он произошел по инициативе Киева. Президенты обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, обмена военнопленными и продолжения контактов в "нормандском формате". 

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