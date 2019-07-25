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Приемная дочь Джоли выглядит красавицей на фоне непричесанной Вивьен

10:02
  • четверг
  • 25 июля 2019

Девочка постепенно превращается в мальчика

Анджелина Джоли в перерывах между съемками старается проводить время с детьми. Недавно актрису с дочками заметили на парковке торгового центра в Лос-Анджелесе.

Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото
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Звезда "Малефисенты" отвела 14-летнюю Захару и 11-летнюю Вивьен в магазин. Для столь повседневного занятия Джоли надела стильное бежевое платье-макси свободного кроя и сандали в тон. Образ звезда Голливуда дополнила коричневой сумкой и солнцезащитными очками.

Ее приемная дочка Захара выбрала женственный светло-голубой комбинезон и белые ботинки, волосы девочка убрала в модную прическу. Выглядела она как красавица, чего не скажешь о родной дочери Джоли. Вивьен надела джинсы и футболку, явно не своего размера. Неряшливый вид дополняли кеды и немытые волосы, собранные в пучок. На фоне неопрятной сестры Захара очень сильно выделялась.

Фото звездного семейства появились в Instagram. Поклонники в очередной раз упрекнули Джоли за неухоженный вид родной дочери. "Ну что опять с Вивьен, она как мальчик!" - написал один из пользователей Сети. Нашлись и те, кто отметил, как изменилась Захара. "Совсем взрослая и красавица", "Захара Джоли Питт такая милая", - написали они.

Напомним, что у Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта.

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