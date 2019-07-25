Улучшается настроение: названы преимущества работы в летнее время

Психологи рассказали, кому хорошо работается в жару

Эксперты в области психологии и психиатрии рассказали, что работа в период летних отпусков дает гораздо больше плюсов, чем минусов. В частности, летом сильно снижается контроль над производительностью, так как многие сотрудники уходят в отпуск.

"Вне социального контроля: ни коллеги, ни начальство особо не контролируют. И многие так и хотят: летом "перекантоваться", а в прекрасное время межсезонья – начало октября или весной – уехать, когда… цены маленькие", - отметила психолог Ольга Маховская.

По ее словам, это время лучше всего подходит для интровертов. Дело в том, что в офисе находится меньше работников, передает РИА Новости. Однако работодатели не должны ожидать от сотрудников профессиональных порывов летом. Просто в жару сложно сосредоточиться на работе.

А вот еще один психолог Илья Шабшин считает, что не ходить в отпуск летом - хорошая возможность заняться любимым делом и найти новое хобби или изучить родной город. При этом нужно помнить, что летом точно необходимо снизить нагрузку. В противном случае есть риски обрести эмоциональное выгорание.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин считает, что офисным сотрудникам также нужно чередовать физические, интеллектуальные и эстетические нагрузки. Для внутренней гармонии необходим и теплый семейный климат.

В 2018 году стало известно, что в России появится национальная "Система управления охраной здоровья работников". Медицинский работник теперь должен присутствовать в офисе или на предприятии. Кроме того, на каждого сотрудника должна быть заведена медкарта и проходить вакцинация персонала.

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