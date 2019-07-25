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Какой продукт помогает избавиться от рака кишечника

09:11
  • четверг
  • 25 июля 2019

Его нужно потреблять три раза в неделю

Риск развития рака кишечника уменьшается у тех, кто съедает три порции рыбы в неделю. К такому выводу пришли эксперты Международного агентства по изучению рака.

Специалисты проводили исследование на протяжении 15 лет. В нем принимали участие более 476 тысяч жителей Европы. В итоге оказалось, что у тех, кто часто употреблял рыбу, злокачественную опухоль находили на 12% реже.

При этом европейцы могли есть, как жирную, так и постную. А вот употребление в пищу моллюсков не дало никаких результатов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Такие результаты объясняются содержанием в рыбе жирных кислот, которые имеют противовоспалительный эффект.

Ранее ученые Университета Уханя в Китае пришли к выводу о том, что чернила каракатицы содержат наночастицы, которые подавляют рост раковых опухолей

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