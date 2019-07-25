Программу маткапитала ждет важное нововведение

Эта мера давно назрела

Министерство труда предложило сделать бессрочной и более действенной программу материнского капитала. Об этом заявил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

По словам чиновника, маткапитал должен стать бессрочной и более существенной мерой поддержки семей. Как передает РИА Новости, Вовченко высказался за постоянную индексацию материнского капитала, "чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле".

В июне министр труда и социальной защиты Максим Топилин объявил, что с 1 января 2020 года программу материнского капитала проиндексируют до 470 тысяч рублей. Сейчас размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Согласно президентскому указу, программа действует до 2021 года.

В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу до 2025 года. По ее словам, такое решение могут принять до конца текущего года.

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат на 453 тысячи рублей получают за рождение второго и последующего ребенка в семье. Обналичить эти деньги нельзя, зато их можно потратить, например, на улучшение жилищных условий, образование детей или на пенсию мамы.