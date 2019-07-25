Россиян предупредили о надвигающемся снегопаде

В столице в выходные пройдут дожди

Россиян ждет резкое ухудшение погоды. На европейской части страны сильно похолодает, в ряде регионов даже возможно выпадение мокрого снега. В частности, таких нетипичных для июля осадков ожидают на севере Архангельской области и в Воркуте.

Между тем, как рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в Москве и области снегопадов не ожидается. Однако не исключены обильные дожди.

Накануне ТВЦ.Ru сообщал, что похолодание связано с так называемым ультраполярным вторжением - в московский регион придут воздушные массы из Арктики.