Машины плавают: улицы Сочи утонули из-за ливней (видео)

В городе сошел сель

В Сочи прошел серьезный ливень. Несколько улиц оказались подтоплены. В результате разугла стихии сошел сель.

дожди обрушились на город в ночь на 25 июля. Удар стихии пришёлся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы.

Был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырех реках. Тем не менее, из берегов они не вышли. В Лазаревском подтоплены несколько улиц, но к утру вода ушла. А в Барановском сельском округе сошёл сель по ручью Безымянный, передает РИА Новости.

Во дворы по улице Речная принесло грязь и камни. Ветер повалил девять деревьев. Их уже убрали.

Несмотря на затопленные дороги, движение транспорта не останавливалось. Все службы реагирования сработали оперативно.

Пока что, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. Ожидается мощный циклон.

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