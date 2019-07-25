Рыбин и Сенчукова отговорили 20-летнего сына от поспешной свадьбы

Нарядиться и погулять можно и без штампа в паспорте

20-летний Василий, сын артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, задумался о женитьбе на девушке Дарье, с которой он встречается больше пяти лет.

В подростковом возрасте Василий и Дарья часто ругались, но сейчас их отношения можно назвать безоблачными. Молодые люди берут пример с Сенчуковой и Рыбина, которые женаты больше 20 лет. Звездная пара познакомилась и подружилась с родителями Дарьи. В семье уже поговаривают о свадьбе и детях.

"Про свадьбу говорим, но все на уровне разговоров. Для них это праздник, чтобы красиво нарядиться и погулять. Но ведь погулять мы можем и без свадьбы. Да и нарядиться тоже. У Васи есть мечта сыграть свадьбу в Исландии, потому что он очень любит скандинавскую мифологию. Даже учит норвежский язык. Я ему говорю: "Только давай летом!" Исландия ведь холодная страна!" Но пока это просто мечты", - рассказала Сенчукова порталу Teleprogramma.pro.

По словам певицы, они с супругом готовы стать бабушкой и дедушкой, однако сидеть с ребенком круглосуточно пара не собирается. "На нас вешать малышей не надо", - заявили они Василию и Дарье.

Наталья Сенчукова также раскрыла секрет счастливого брака: супруги должны разговаривать друг с другом и не копить обиды, которые со временем могут уничтожить любовь.

Напомним, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова поженились в 1998 году. В 2018 году они признались, что больны раком. Артисты прошли курс лучевой терапии. Болезнь отступила, но теперь они каждые три месяца проверяются у врачей и соблюдают особые рекомендации.