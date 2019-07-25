Листерия и сальмонелла: что обнаружили в колбасках для гриля

Два образца попали в черный список "Росконтроля"

Эксперты "Росконтроля" проверили, какие колбаски для гриля лучше всего покупать потребителям. Некоторые могут оказаться опасными для здоровья. Исследования были проведены над образцами брендов "Ашан / Фильер", "Мираторг", "МясновЪ", "НДК ("Азбука вкуса")", "О’кей", "Самсон" и "Глобус".

В образцах колбасок некоторых производителей оказались бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы. Их нашли в продукции от "МясновЪ" и Globus. В них же обнаружили антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества. За это они были включены в черный список.

Большинство других мясных компаний попали в список товаров с замечаниями. Наивысший балл у продукции "Мираторга" – 58.

Результаты исследования оказались в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".

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