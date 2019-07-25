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"Симпатяги" Фото подросших внуков Веры Глаголевой выложили в Сеть

10:29
  • четверг
  • 25 июля 2019

Их назвали неразлучниками

Балерина Анна Нахапетова показала внуков своей материи - актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая скончалась в 2017 году от онкологии. 

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Балерина Большого театра, снявшаяся в нескольких фильмах, опубликовала в Instagram фото своей 13-летней дочери Полины, которая позирует вместе с двоюродными братьями - 12-летним Кириллом и 7-летним Мироном. Это дети Марии Нахапетовой, средней дочери Глаголевой. 

"Наши неразлучники. Наши такие уже повзрослевшие дети. Как же все-таки быстро они растут", - написала Анна. При этом она добавила хештеги "Берегите друг друга" и "Радуйтесь каждому дню". Ее пост собрал почти две тысячи отметок "Нравится". Интернет-пользователи расточили комплименты в адрес нарядно одетых детей. 

- Как прекрасно, что они дружат и любят друг друга. 

- Дети повышенной симпатичности.

- Чудесные дети!

- Какие красивые детки и очень глубокий взгляд у всех. Это семейное!

- Симпатяги! 

- Очень красивые и талантливые дети. 

Отметим, что на снимке не хватает еще одного внука Веры Глаголевой - годовалого Сергея, которого ее младшая дочь Анастасия Шубская родила от хоккеиста Александра Овечкина. 

Глаголева была замужем дважды - сначала за актером и режиссером Родионом Нахапетовым, а потом за бизнесменом Кириллом Шубским. Народная артистка России скончалась в Германии после долгой борьбы с раком желудка. Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. 

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