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В Крыму призвали Украину не играть с санкциями

11:58
  • четверг
  • 25 июля 2019

Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России

Новыми антироссийскими санкциями грозит правительство Украины. Кабмин предложил Совету нацбезопасности и обороны вести ограничительные меры в отношении компаний, которые строят газопровод в Крым. На полуострове призвали Киев не  играть с санкциями. Не разделяют позицию министров и в самой Украине.
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Правительству Гройсмана, кажется, уже все равно, какие решения принимать. Лишь бы остаться в тренде. Он, в понимании уходящей команды, должен быть, как и прежде - антироссийским. А в документах непременно фигурировать "временно оккупированные территории". И вот кабинет министров заявил, что готовит новый пакет санкций против Москвы.

Всего в новый санкционный список попадают 24 предприятия. Причем, зарегистрированные не только в России, но и Турции, Китае, Боснии. В Крыму призвали не играть в опасные санкционные игры. Ведь в случае зеркального ответа России последствия для украинской экономики, которая и так в упадке, могут быть очень болезненными. Сосредоточиться на внутренних проблемах Гройсману советуют и политики в Киеве.

"Через 2 месяца нам надо оплатить 3,5 миллиарда долларов внешнего долга, дальше идет газ, дальше люди ждут, когда снизятся тарифы, дальше зима, дальше социальная программа, дальше люди будут требовать, что у нас с ценами на продукты питания", - рассуждает политолог Дмитрий Спивак.

Весь этот груз проблем ляжет на плечи уже нового правительства. Но будет ли оно компетентным - экономисты и политологи сомневаются. Зеленского упрекают не только в непрозрачной кадровой политике. Но и том, что он приводит к власти людей, даже не имеющих среднего образования.

Бюджет, над которым предстоит работать новому парламенту и правительству, станет лакмусовой бумажкой и показателем профессионализма будущих министров и депутатов. Пока на формирование власти будут, как и прежде, влиять самые разные группы, то есть окружение Зеленского и мировые элиты, ему придется учитывать их интересы. В итоге, говорят политологи, неразбериха может закончиться, если не новым майданом, то внутрипартийным бунтом. Кто-то даже сравнивает его с недавним бунтом в колонии в Одесской области. Колонию закрыли. Заключенных перевезли в другие тюрьмы. Остались только лагерные коты. Так же и Зеленский, иронизируют на Украине, может превратиться из кота в мешке, в кота в клетке. Клетке интриг и собственной политики.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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