Трамп оценил выступление Мюллера в Конгрессе

Допрос длился целых семь часов

Хорошим днем для Республиканской партии назвал Дональд Трамп среду, когда в Конгрессе выступал бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. Очередная попытка найти следы вмешательства России в американские президентские выборы снова не увенчалась успехом.

Этот брифинг на лужайке Белого дома стал для Трампа, пожалуй, одним из самых приятных за последнее время. Американский президент выглядел триумфатором и сыпал эпитетами. Еще раньше в соцсети он назвал правду силой природы. Теперь очередную попытку расследования демократов - позором страны.

"Итак, сегодня у нас был очень хороший день. Для Республиканской партии. Для нашей страны. То, что пытался защищать Роберт Мюллер, защитить было невозможно. Невозможно защитить эту смехотворную фальшивку, охоту на ведьм, которая продолжалась долгое время. То, что произошло - это позор!" – отметил Трамп.

То, что шоу в Конгрессе было хорошо отрепетировано, американским СМИ было известно заранее. Дошло до того, что конгрессмены-демократы сажали в кресло некоего человека и задавали ему вопросы. Но в реальности, причем в прямом эфире многое пошло не так. На 206 вопросов Мюллер вовсе отказался отвечать. А на главный - о сговоре Трампа с Россией - снова подтвердил: его не было. И как ни пытались конгрессмены-демократы направить экс-спецпрокурора в нужное русло, ничего не вышло. Он строго следовал своему докладу. Конгресс Мюллер покинул лишь семь часов спустя, а Трамп, которому двухлетнее расследование, вроде бы завершившееся еще в мае, явно надоело, сделал ответный ход.

"Демократы сегодня потеряли очень многое. Они опустошены. Их партия сейчас в руинах. Она разобрана. У демократов и так не было ничего, а теперь у них меньше, чем ничего. И я думаю, что они проиграют выборы 2020 года из-за пути, которым они идут. Теперь ясно, куда он ведет", - сказал Трамп.

Тем временем конгрессмены-демократы собрались на свой брифинг. Пришли едва ли не в полном составе. Говорили много и резко. После провала попыток найти сговор Трампа с Россией теперь демократы, чьи кандидаты все как один уступают действующему президенту в преддверии выборов 2020 года, намерены зайти с другой стороны - обвинить главу Белого дома в препятствовании правосудию, что является в США тяжким преступлением. Но у президента по закону иммунитет, а значит либо нужно инициировать процедуру импичмента, либо дожидаться окончания срока полномочий.

А сам Трамп, похоже, выдохнув с облегчением, закончив общение с прессой и назвав по традиции мастерами фейков и худшими журналистами Америки тех, кто задавал ему в этот радостный день неудобные вопросы, улетел в Западную Виржинию - участвовать в частном сборе средств для своей кампании по переизбранию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".