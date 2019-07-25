Для гостей ВДНХ приготовили необычную экскурсию

Москвичам рассказывают, как преображалось архитектурное наследие

Узнать об удивительных фактах и по-новому взглянуть на Главный выставочный комплекс нашей страны. К 80-летию ВДНХ там проводят необычную экскурсию, передает "ТВ Центр".

Участники посещают закрытые на реставрацию павильоны. Слушателей знакомят с богатой историей экспозиции. Рассказывают об уникальных объектах, скрытых от широкой публики. И о том, как создавалось и преображалось архитектурное наследие. Проводят экскурсии, в том числе, известные журналисты.