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Для гостей ВДНХ приготовили необычную экскурсию

12:03
  • четверг
  • 25 июля 2019

Москвичам рассказывают, как преображалось архитектурное наследие

Узнать об удивительных фактах и по-новому взглянуть на Главный выставочный комплекс нашей страны. К 80-летию ВДНХ там проводят необычную экскурсию, передает "ТВ Центр".

Участники посещают закрытые на реставрацию павильоны. Слушателей знакомят с богатой историей экспозиции. Рассказывают об уникальных объектах, скрытых от широкой публики. И о том, как создавалось и преображалось архитектурное наследие. Проводят экскурсии, в том числе, известные журналисты.

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