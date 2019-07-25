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Какие тайны скрывает крымская Атлантида

12:15
  • четверг
  • 25 июля 2019

Учёные обнаружили уже больше 200 различных предметов

Захватывающая экспедиция проходит в акватории Чёрного моря, где под толщей воды скрывается таинственная крымская Атлантида. Именно так называют античный город Акра, затонувший в 4 веке нашей эры.

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Эти камни - единственное, что осталось на поверхности от крепостных стен древнего города Акра. В 4 веке нашей эры он полностью ушёл под воду. Но и сейчас можно ещё увидеть крымскую Атлантиду, погрузившись в морские пучины, передает "ТВ Центр".

Фундаменты зданий, основания башен, толстые двухметровые стены, осколки глиняной посуды - вода в данном случае не разрушила, а, по сути, законсервировала целую эпоху. Город был основан ещё в 6 веке до нашей эры. Это был небольшой порт, где проживало до полутора тысяч человек. С помощью  фотоснимков геодезисты поэтапно составляют трехмерную модель города.

В этом году учёные исследуют оборонительную систему на южной стороне и квартал 4 века, где обнаружен большой двор. Археологи уже нашли более 200 предметов: весовые гири, глиняная черепица, монеты, осколки керамики.

На керамике нередко можно увидеть хорошо сохранившееся клеймо. На них имя мастера и место производства. По таким надписям легко составить карту торговых связей Боспорского царства. Контакты были со всем античным миром: от Рима до малой Азии.

Ежегодно археологи поднимают до тысячи таких осколков разных эпох. Древнегреческая посуда, римские монеты и даже средневековые украшения. Помогают профессиональные дайверы - волонтёры.

Аналогичных памятников в северном Причерноморье больше не существует. Во всем мире есть ещё лишь несколько подобных объектов в Средиземном и Эгейском морях.

После того как завершатся исследования, на этом месте может появиться подводный музей. Нужно лишь установить волнозащитные сооружения. Тогда для прогулки по Акре хватит лишь маски и трубки.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", республика Крым.

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