МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Это произошло во время тренировочного полета

Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны Азербайджана, связь с самолетом была утеряна примерно в 22:00 по местному времени (21:00 по московскому). В этот момент он осуществлял плановые тренировочные полёты в ночное время.

О том, что произошло с летчиком, пока не сообщается. Расследованием обстоятельств авиакатастрофы занимается специальная комиссия, пишет URA.RU.