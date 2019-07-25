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МиГ-29 рухнул в Каспийское море

10:26
  • четверг
  • 25 июля 2019

Это произошло во время тренировочного полета

Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны Азербайджана, связь с самолетом была утеряна примерно в 22:00 по местному времени (21:00 по московскому). В этот момент он осуществлял плановые тренировочные полёты в ночное время.

О том, что произошло с летчиком, пока не сообщается. Расследованием обстоятельств авиакатастрофы занимается специальная комиссия, пишет URA.RU.

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