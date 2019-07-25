ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине решили даровать Крыму "национальную автономию"

11:00
  • четверг
  • 25 июля 2019

Изменения будут внесены в Конституцию

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что в Конституцию страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма. Он напомнил, что с XIX века Украина сотрудничала с "независимым" Крымским ханством.

Он отметил, что Россия попросту "проглотила Крым", который являлся независимым государством на протяжении многих веков. Он отметил, что полуостров также не является и турецкой колонией.

"Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого", — сказал Потураев.

Советник Владимира Зеленского отметил, что уже сейчас работает прообраз комитета парламента "по оккупированным территориям". В нем одобряют перспективу создания "крымской национальной автономии", пишет "Газета.Ru".

В декабре 2018 года теперь уже президент Украины Петр Порошенко говорил о необходимости внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе страны.

Видео: Зеленский предложил сообразить на шестерых

 

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.