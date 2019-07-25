На Украине решили даровать Крыму "национальную автономию"

Изменения будут внесены в Конституцию

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что в Конституцию страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма. Он напомнил, что с XIX века Украина сотрудничала с "независимым" Крымским ханством.

Он отметил, что Россия попросту "проглотила Крым", который являлся независимым государством на протяжении многих веков. Он отметил, что полуостров также не является и турецкой колонией.

"Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого", — сказал Потураев.

Советник Владимира Зеленского отметил, что уже сейчас работает прообраз комитета парламента "по оккупированным территориям". В нем одобряют перспективу создания "крымской национальной автономии", пишет "Газета.Ru".

В декабре 2018 года теперь уже президент Украины Петр Порошенко говорил о необходимости внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе страны.

Видео: Зеленский предложил сообразить на шестерых