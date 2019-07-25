"Буду освещать": Губерниев задумался о проведении корпоратива у Кокорина и Мамаева

Телеведущему не жалко футболистов-уголовников

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. В настоящий момент они отбывают наказания в колонии за драки.

"Преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы — буду освещать их матчи. Это моя работа", - подчеркнул Губерниев.

По его словам, на них ему "по барабану", и он их не жалеет. При этом телеведущий отметил, что если они обратятся к нему с просьбой провести их корпоратив в Монте-Карло, то он отправит их разговаривать с его директором, который решает такие вопросы, передает "Чемпионат.com". "Это разговор в пользу бедных", — сказал он в эфире "Матч ТВ".

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их товарищ Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. В тот же день они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". В июне 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы. Футболисты отбывают наказание исправительной колонии-4 УФСИН по Белгородской области. Протасовицкого этапировали в одну из пермских колоний.

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