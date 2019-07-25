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"Богиня": 55-летняя жена Крутого поразила стройной фигурой

11:39
  • четверг
  • 25 июля 2019

Бизнес-леди отдыхает в Турции

55-летняя Ольга Крутая, супруга знаменитого композитора, порадовала поклонников фотографией в розовом купальнике во время отдыха в Турции.

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Супруга Игоря Крутого выложила в Instagram снимок, на котором она позирует на носу яхты в слитном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру. Муза композитора стоит в лучах солнца на носу яхты. Вдали виднеется берег турецкого курорта Бодрум.

 

Пост Крутой собрал свыше девяти тысяч отметок нравится. "Богиня", - прокомментировал фото певец Николай Басков. 

- Фигура отличная, идеальная.

- Ольга... вы супер!

- Вы реально крутая женщина. 

- Ольга - красавица, в ее возрасте и так выглядеть! 

- Фигура молодым на зависть!

Игорь и Ольга поженились в 1995 году. В 2003 году у них родилась дочь Александра. Ольга Крутая живет в американском Нью-Джерси и занимается бизнесом. 

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