"Богиня": 55-летняя жена Крутого поразила стройной фигурой

Бизнес-леди отдыхает в Турции

55-летняя Ольга Крутая, супруга знаменитого композитора, порадовала поклонников фотографией в розовом купальнике во время отдыха в Турции.

Супруга Игоря Крутого выложила в Instagram снимок, на котором она позирует на носу яхты в слитном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру. Муза композитора стоит в лучах солнца на носу яхты. Вдали виднеется берег турецкого курорта Бодрум.

Пост Крутой собрал свыше девяти тысяч отметок нравится. "Богиня", - прокомментировал фото певец Николай Басков.

- Фигура отличная, идеальная.

- Ольга... вы супер!

- Вы реально крутая женщина.

- Ольга - красавица, в ее возрасте и так выглядеть!

- Фигура молодым на зависть!

Игорь и Ольга поженились в 1995 году. В 2003 году у них родилась дочь Александра. Ольга Крутая живет в американском Нью-Джерси и занимается бизнесом.