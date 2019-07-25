"Богиня": 55-летняя жена Крутого поразила стройной фигурой

Бизнес-леди отдыхает в Турции
55-летняя Ольга Крутая, супруга знаменитого композитора, порадовала поклонников фотографией в розовом купальнике во время отдыха в Турции.
Супруга Игоря Крутого выложила в Instagram снимок, на котором она позирует на носу яхты в слитном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру. Муза композитора стоит в лучах солнца на носу яхты. Вдали виднеется берег турецкого курорта Бодрум.
Пост Крутой собрал свыше девяти тысяч отметок нравится. "Богиня", - прокомментировал фото певец Николай Басков.
- Фигура отличная, идеальная.
- Ольга... вы супер!
- Вы реально крутая женщина.
- Ольга - красавица, в ее возрасте и так выглядеть!
- Фигура молодым на зависть!
Игорь и Ольга поженились в 1995 году. В 2003 году у них родилась дочь Александра. Ольга Крутая живет в американском Нью-Джерси и занимается бизнесом.