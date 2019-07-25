Убил жену и расчленил мать: россиянин год скрывал страшное преступление

Чтобы скрыть улики, он воспользовался холодильником

В Красноярске местный житель признался в жестоком убийстве супруги и матери. Их он совершил еще год назад.

Согласно предварительной версии, в июле 2018 года он поссорился с женой. В итоге мужчина на почве ревности убил ее и закопал тело на дачном участке в Емельяновском районе. В июле 2019-го материалы по факту исчезновения женщины поступили к следователям. Во время проверки одной из версий исчезновения женщины, они осматривали дачу и участок. Там, как признался вдовец, жила его мать. Во дворе они обнаружили закопанное тело.

Сам мужчина до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги. но под тяжестью предъявленных улик он признался в преступлении. Он также отметил, что примерно два месяца назад при неустановленных обстоятельствах погибла его 83-летняя мать. Ее тело он расчленил и хранил в морозильной камере по месту жительства, говорится на сайте СУСК по Красноярскому краю.

Мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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