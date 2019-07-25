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Путин встретился в Кремле с пострадавшими от наводнения под Иркутском

11:40
  • четверг
  • 25 июля 2019

Президент пригласил их на парад в Петербурге

Владимир Путин в Кремле встретился с семьями, пострадавшими в результате паводка в Иркутской области. В Москву приехали пять семей с детьми.
Раскрыты секреты Главного военно-морского парада

Президент расспросил жителей о проблемах и предложил им большую культурную и оздоровительную программу для взрослых и детей.  В том числе посетить военно-морской парад в Петербурге

"А завтра предлагаю вам, если хотите, это будет интересно, слетать в Питер. Посмотрите Питер, и особенно мальчишкам будет интересно - приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище, я думаю, что всем понравится", - приводит слова Путина РИА Новости.

Видео: Путин о ликвидации последствий паводка под Иркутском

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Владимир Путин во время встречи с семьями пострадавших в результате паводка в Иркутской области
Владимир Путин во время встречи с семьями пострадавших в результате паводка в Иркутской области
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