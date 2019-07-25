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Елизавета II запретила Меган Маркл приводить нового малыша во дворец

12:11
  • четверг
  • 25 июля 2019

Королева испугалась за свои ковры

Елизавета II запретила членам королевской семьи приводить собак в Букингемский дворец. По слухам, это новое правило сильнее всего ударило по Меган Маркл, которая планировала взять из приюта собаку. 
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"Она совершенно не хочет, чтобы кто-то испортил ее ковры, - рассказал RadarOnline.com осведомленный источник. - К тому же корги чувствует себя хозяевами во дворце и плохо относятся к посторонним". 

Такой запрет якобы привел в отчаяние Меган Маркл. Ведь их с мужем офис находится в Букингемском дворце, именно там они решают вопросы, связанные с благотворительностью. Она хотела, чтобы во время работы рядом с ней находился ее четвероногий малыш. 

По словам собеседника издания, Елизавета II позволила Меган держать животных во Фрогмор-хаусе, куда бывшая актриса и принц Гарри переехали еще до рождения первенца. 

В США у Меган Маркл были метис лабрадора и немецкой овчарки по кличке Богарт, а также бигль Гай. Став женой принца, она призвала британцев забирать животных из приюта. 

Напомним также, что Елизавета II с давних пор держит у себя собак породы корги. 

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