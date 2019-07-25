Зюганов: любая протестная акция должна быть организована в рамках закона

Парламентарий заявил, что всегда можно защищать свои интересы законными способами

Если человек, участвуя в протестной акции, действует не в рамках закона, занимается хулиганством – это, скорее, желание попасть за решетку нежели быть зарегистрированным. Такое мнение выразил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

"Всегда есть возможность собраться, организоваться и защищать свои интересы вполне законными способами. Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона и отвечать каждому за то, что делаешь", - приводит его слова АГН "Москва".

Зюганов отметил, что попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не принесет. "Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет", - добавил он.