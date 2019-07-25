ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зюганов: любая протестная акция должна быть организована в рамках закона

12:22
  • четверг
  • 25 июля 2019

Парламентарий заявил, что всегда можно защищать свои интересы законными способами

Если человек, участвуя в протестной акции, действует не в рамках закона, занимается хулиганством – это, скорее, желание попасть за решетку нежели быть зарегистрированным. Такое мнение выразил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

"Всегда есть возможность собраться, организоваться и защищать свои интересы вполне законными способами. Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона и отвечать каждому за то, что делаешь", - приводит его слова АГН "Москва".

Зюганов отметил, что попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не принесет. "Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет", - добавил он.

Главное сегодня
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.