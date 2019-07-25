Зюганов: КПРФ выдвинула представителей на выборы почти во всех округах Москвы

Партия отнеслась по-особому к грядущей избирательной кампании

На выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва выдвинуты представители от КПРФ. Об этом объявил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Что касается нашей команды, то мы прошли основные барьеры, и, на мой взгляд, прошли весьма успешно. Работа с избирателями идет самым плотным образом", - отметил политик.

По его словам, к московским выборам партия отнеслась по-особому, передает Агентство "Москва". Подготовлена программа, сформирована "сильная и авторитетная" команда.

"Фактически во всех округах выдвинули своих представителей. Это авторитетные люди, в среднем их возраст 35-37 лет, они представляют все категории и профессии", - подчеркнул Зюганов.

Он добавил, что свою команду и программу партия представила на крупной пресс-конференции. По его словам, жители Москвы очень внимательно отнеслись к ее предложениям.

Лидер КПРФ считает, что Москва развивается успешно, однако необходимо показать пример проведения выборов, полноценного диалога и достойной встречи с избирателями.

Выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца.