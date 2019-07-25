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"Прекрасный ангел": королева красоты умерла от рака в 33 года

12:47
  • четверг
  • 25 июля 2019

Страшный диагноз она услышала пять лез назад

"Мисс Сербия-2009" и "Мисс Европа-2014" Дияна Милойкович умерла в возрасте 33 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 
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Девушка, которая в течение пяти лет страдала от рака матки, умерла 22 июля. Как пишет газета Mirror, месяц назад ей понадобилось переливание крови. Врачам удалось найти донора, однако спасти красавицу они не смогли. 

"Я никогда не забуду тебя, не перестану тебя любить. Мы увидимся в другой жизни, я уверен в этом!" – написал в Instagram ее бывший парень. Они расстались в 2017 году, но молодой человек продолжал поддерживать свою возлюбленную.

Узнав о своей болезни, Дияна Милойкович завела аккаунт в Instagram и делилась с подписчиками позитивными фотографиями, не позволяя себе жаловаться и унывать. Сейчас фолловеры не перестают оплакивать Милойкович.

- Очень жаль. Такая молодая и красивая девушка.

- Красавица, и не видно, что болела.

- Живи с миром, ангелы самые красивые.

- Прекрасная душа, покойся с миром.

- Я знаю, что ангелы ждут вас, они ждут своего самого прекрасного ангела.

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