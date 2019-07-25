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Их там тысячи: появилось видео с мертвыми рыбами на берегу Волги

13:03
  • четверг
  • 25 июля 2019

В Росрыболовстве отреагировали на произошедшее

В Сети появилась видеозапись, на которой показаны тысячи мертвых рыб, которых выбросило на берег Волги. Видео было сделано в селе Климовка под Самарой.

Ролик опубликован неделю назад. Но широкое обсуждение в интернете идет до сих пор. Никтоне знает, почему погибли жители реки.

Ситуацию прокомментировали в Средневолжском теруправлении Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовстве). По предварительной информации, это был естественный замор рыбы из-за размножения сине-зеленых водорослей. Они поглощают кислород. Многие рыбы не успевают его съесть и они погибают, передает 63.ru.

Также там отметили, что к берегу прибило только один видовой состав — молодь окуня. Этот вид больше всего подвержен кислородному голоданию.

Между тем, с 18 по 19 июля несколько рыбаков стали свидетелями массовой гибели стерляди рыбы в реке Самаре. Это были мальки, которых выпустили в воду за несколько дней до этого.

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