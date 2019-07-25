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Путин пригласил пострадавших от паводков в Приангарье на парад в Петербурге

14:43
  • четверг
  • 25 июля 2019

Пять семей вместе с детьми прибыли в Кремль к президенту

В четверг в Москве Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями  Иркутской области. Президент пригласил несколько семей с детьми в Кремль, для того чтобы лично с ними пообщаться - узнать о проблемах и предложить им обширную экскурсию по Москве и Санкт-Петербургу, причем в День ВМФ, когда в городе состоится военно-морской парад

Путин указал на "странноватые" решения иркутского губернатора после наводнения
Опубликовано видео из разрушенной стихией Иркутской области

Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области. Пять семей вместе с детьми прибыли в Кремль к российскому лидеру. Основной вопрос касался жилищных проблем, передает "ТВ Центр".

В зоне подтопления проживали почти шесть тысяч детей. Всем им предложили отдых в летних лагерях. Из Иркутской области поступило 3600 заявок. По большинству из них дети уже выехали на отдых, рассказал президент.

"Выехало на отдых почти 2 тысячи – 1995 детей, и сегодня выедет еще 1,6 тысячи. Вот прямо сегодня. Места разные — это и Черное море: "Артек", "Орленок". Это и Тихий океан во Владивостоке, и близлежащие регионы. Даже Монголия предложила нам разместить детей. Мы тоже не отказываемся. С удовольствием", - сказал Путин.

На встрече с президентом был шестилетний Матвей Сафронов. Мальчик успел побеседовать с Владимиром Путиным в пункте временного размещения в городе Тулун, где глава государства  побывал на прошлой неделе.

Паводок начался в Иркутской области 23 июня. В зоне подтопления оказалось почти 11 тысяч домов, в которых проживали более 42 тысяч человек. В результате наводнения погибли 25 человек, еще 7 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин поручил иркутским властям оперативно информировать граждан о мерах оказания помощи и порядке переселения из пострадавших населенных пунктов. Доклад по поручению должен быть представлен до 15 августа.

В четверг в Кремле Владимир Путин предложил пострадавшим от паводка большую культурную программу – причем не только для детей, но и взрослых. Все они смогут посетить Военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В торжественном строю пройдут более 40 кораблей и катеров.

Александр Петров, "ТВ Центр".

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Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области
Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области
Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области
Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от наводнения в Иркутской области
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