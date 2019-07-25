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Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

14:44
  • четверг
  • 25 июля 2019

Об этом рассказал премьер-министр

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям в 13 регионах. Об этом в четверг сообщил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

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Премьер отметил, что размер социальных надбавок тесно связан с уровнем прожиточного минимума. В этом году он составляет 8 тысяч 846 рублей - в среднем по России. В случае если региональный уровень ниже общего по стране, то пенсионер получает доплату. Медведев подчеркнул, что в некоторых субъектах Федерации цены на услуги, продукты и лекарства выше, поэтому необходимо увеличить общий доход пенсионеров.

"Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения. С апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода, то есть общей суммы материального обеспечения пенсионера. И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства. Это позволит увеличить общий доход для почти 445 тысяч неработающих пенсионеров, которые проживают в этих регионах", - отметил Медведев.

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