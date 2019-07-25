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Жители Люберец сдают кровь после страшного ДТП

15:12
  • четверг
  • 25 июля 2019

Подробности инцидента выясняются

Жители подмосковных Люберец сдают кровь для женщины, которую в минувшие выходные сбила "Газель". Об этом сообщает "ТВ Центр".

В сети появилось видео, на котором женщина с пятилетней дочкой переходят дорогу, но неожиданно на них наезжает машина и тащит несколько метров. С многочисленными травмами они были госпитализированы.

Сообщается, что женщина уже перенесла четыре операции. Её перевели из реанимации в палату. Девочка пострадала меньше мамы и уже идёт на поправку. Она в больнице под наблюдением врачей. С ней всегда рядом бабушка.

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