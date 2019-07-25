Собянин: строительство балочного моста в Мневниковской пойме вышло на финишную прямую

Мэр Москвы также ознакомился с ходом строительства станции метро "Карамышевская"

Строительство балочного моста во Мнёвниковской пойме перешло в завершающую стадию. Об этом в четверг заявил мэр Москвы Сергей Собянин, когда осматривал объект. Конструкция уникальная и является важным участком Северо-Западной хорды. Одновременно в столице реализуется и другой масштабный проект - Большая кольцевая линия метро. Глава города сегодня проверил, как идёт строительство станции "Карамышевская".

Сложнейшее инженерное сооружение. 200 метровый пролет над шлюзом канала имени Москвы вот-вот сомкнется. Это значит, что совсем скоро автомобили от улицы Народного ополчения в Нижние Мневники и обратно смогут поехать по новому скоростному 6 полосному шоссе. Тем самым завершится грандиозный городской строительный проект: 83-километровая Северо-Западная хорда.

Активные строительные работы тут начались в прошлом году. Чтобы приступить к возведению автомобильного моста, который имеет надежную балочную конструкцию, пришлось перенести километры существующих коммуникаций. Электросеть, водопровод, отопление и кабели связи. И, конечно, с особой осторожностью подходят к последнему этапу монтажа. Внизу проходит судоходный маршрут.

Этот заключительный участок Северо-Западной хорды имеет общую длину нового дорожного полотна 1000 метров. Из них 600 - это протяженность пролетных конструкций нового моста. В результате реализации проекта пропускная способность магистрали в районе Нижних Мневников значительно увеличится.

"В одной точке сошлись два больших огромных транспортных проекта Москвы. Это строительство Северо-Западной хорды и большой кольцевой линии метро. Оба проекта должны быть сданы в 20-м, в 21-м году. Это, конечно, серьёзно улучшит транспортную ситуацию в этом районе, свяжет западные и северные районы Москвы", - отметил Собянин.

Строительство новой станции "Карамышевская" продолжает активно строиться. Она является частью грандиозного транспортного проекта. Большой кольцевой линии московского метрополитена. Сейчас завершена проходка одного из тоннелей. Идет выемка грунта на площадке под островную платформу. После запуска БКЛ на базе этой станции планируется организация крупного транспортно-пересадочного узла. С ежедневной пропускной способностью до 70 тысяч пассажиров.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".