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"Мой район": как изменился Лосиноостровский

15:14
  • четверг
  • 25 июля 2019

Жители района рады позитивным изменениям

Работы по программе "Мой район", запланированные на этот год, завершат к ноябрю, а основные - уже к сентябрю. Проект в этом году охватил сотни дворов и улиц, также обновили и транспортную сеть, построили новые спортивные площадки и современные досуговые центры.

Лосиноостровский район столицы местные жители любовно называют "наша Лосинка". Его название - от одноименной железнодорожной станции, которая связывает этот спальный район с другими районами столицы. Здесь всегда  многолюдно. Ведь на электричке до центра столицы можно доехать всего за 15-20 минут. Архитектуру платформ и моста-перехода давно оценили кинематографисты. Именно здесь снимались сцены легендарных фильмов "Вокзал для двоих", "Служебный роман" и "Место встречи изменить нельзя".

Ремонтные работы не изменили исторический облик станции. А вот удобства добавили. Сейчас здесь строят дополнительную четвертую платформу. Откроют  уже осенью.

"Лосиноостровская в день в среднем отправляется  10 тысяч пассажиров. Пятый дополнительный главный путь, который мы строим между Москвой и Мытищами, позволит запустить большее количество электричек. Больше рейсов, если говорить о новой четвертой платформе - здесь будут останавливаться дополнительные составы", - рассказал представитель пресс-службы Московской железной дороги - филиала ОАО РЖД Владимир Зайченко.

Близкий к центру и один из самых зеленых и экологичных районов Москвы. Именно поэтому его часто выбирают для жизни молодые семьи с детьми.

Совсем скоро - он станет современной зоной отдыха. С тренажерами, дорожками для прогулок и занятий скандинавской ходьбой, детскими городками и даже зоной для загара. Но главное украшение Торфянки - пруд. Его основательно почистили, рядом оборудовали смотровую площадку и амфитеатр. К осени сюда вернутся утки.

Открыть новый парк обещают в августе. А пока жители отдыхают в соседнем - Бабушкинском. Там масштабную реконструкцию провели несколько лет назад. Чтобы сделать места отдыха еще доступнее, в районе благоустраивают и дворы. Сейчас на улице Малыгина устанавливают опоры уличного освещения, делают площадку для воркаута и детскую площадку. К зиме откроют новый каток.

В этом году  еще несколько дворов изменятся. И везде по плану - новые спортивные площадки. Лосиноостровский становится не только самым зеленым, но и самым спортивным и здоровым районом столицы.

Юлия Степина, Юрий Тимошин, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
Район Лосиноостровский
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