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В Подмосковье задержан вор в законе (видео)

15:10
  • четверг
  • 25 июля 2019

Появились подробности задержания

В Талдомском районе Подмосковья задержан лидер организованной группы, известный как Олег Чёрный. Вместе с двумя подельниками они занимались вымогательством, сообщает "ТВ Центр".

Угрожая оружием и физической расправой, злоумышленники требовали у двух местных предпринимателей, которые занимаются продажей продуктов, платить им. Однако сами задержанные все отрицали, якобы не понимая, почему вдруг к ним нагрянули полицейские.

Во время обысков, между тем, найдены мобильные телефоны, сим-карты, планшеты, а также пневматическая винтовка с оптическим прицелом и охотничье ружье "Беретта". Оружие отправлено на исследование, задержанные взяты под стражу.

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