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Оскорбившая чиновника пенсионерка провела в СИЗО 10 дней

15:20
  • четверг
  • 25 июля 2019

История получила логическое завершение

10 дней провела в следственном изоляторе московская пенсионерка за критику чиновника Краснодарского края.  История получила общественный резонанс. На защиту 66-летней женщины встали московские адвокаты и правозащитники и её выпустили на свободу.

После 10 дней, проведенных  в СИЗО, пенсионерка Васильева ищет правды в Московском городском суде. Тамаре Александровне - 66 лет. Даже гособвинитель солидарен с адвокатом - освободить пожилую женщину из-под ареста, передает "ТВ Центр".

Все началось с поездки к сестре на юг - в Краснодарский край. Тамару Александровну возмутили постоянные лужи у дома. Об этом со всей своей откровенностью она рассказала лично главе поселка Кубанский. Андрей Борисовский  оскорбился до глубины души и подал на пенсионерку в суд. Васильевой вынесли штраф - 7000 рублей - за оскорбление представителя власти. Правда, сама она на том суде не была и о "наказании" узнала, только вернувшись в Москву.

О штрафе Васильева благополучно забыла. А вот кубанские приставы нет. Они искали неплательщицу почему-то в Краснодарском крае, а не по месту прописки. А после направили дело в местную уголовно-исполнительную инспекцию. Та добилась для нее - также через местный суд - замены штрафа на ограничение свободы.

Столичные  адвокаты и правозащитники встали на защиту пенсионерки. И только так - Через Мосгорсуд - они добились  освобождения  Васильевой.  Из следственного изолятора Тамара Васильева вышла только под вечер. Едва на ногах. За время заключения у нее обострились хронические заболевания. Сегодня ей хочется только одного: забыть все как страшный сон.

Оскорбленному чиновнику сейчас тоже жарко. В его приемной заявили, что он в отпуске и отдыхает с семьей - на море.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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СИЗО
СИЗО
Пенсионерка Тамара Александровна
Пенсионерка Тамара Александровна
Следственный изолятор
Следственный изолятор
Следственный изолятор
Следственный изолятор
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