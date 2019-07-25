Оскорбившая чиновника пенсионерка провела в СИЗО 10 дней

История получила логическое завершение

10 дней провела в следственном изоляторе московская пенсионерка за критику чиновника Краснодарского края. История получила общественный резонанс. На защиту 66-летней женщины встали московские адвокаты и правозащитники и её выпустили на свободу.

После 10 дней, проведенных в СИЗО, пенсионерка Васильева ищет правды в Московском городском суде. Тамаре Александровне - 66 лет. Даже гособвинитель солидарен с адвокатом - освободить пожилую женщину из-под ареста, передает "ТВ Центр".

Все началось с поездки к сестре на юг - в Краснодарский край. Тамару Александровну возмутили постоянные лужи у дома. Об этом со всей своей откровенностью она рассказала лично главе поселка Кубанский. Андрей Борисовский оскорбился до глубины души и подал на пенсионерку в суд. Васильевой вынесли штраф - 7000 рублей - за оскорбление представителя власти. Правда, сама она на том суде не была и о "наказании" узнала, только вернувшись в Москву.

О штрафе Васильева благополучно забыла. А вот кубанские приставы нет. Они искали неплательщицу почему-то в Краснодарском крае, а не по месту прописки. А после направили дело в местную уголовно-исполнительную инспекцию. Та добилась для нее - также через местный суд - замены штрафа на ограничение свободы.

Столичные адвокаты и правозащитники встали на защиту пенсионерки. И только так - Через Мосгорсуд - они добились освобождения Васильевой. Из следственного изолятора Тамара Васильева вышла только под вечер. Едва на ногах. За время заключения у нее обострились хронические заболевания. Сегодня ей хочется только одного: забыть все как страшный сон.

Оскорбленному чиновнику сейчас тоже жарко. В его приемной заявили, что он в отпуске и отдыхает с семьей - на море.

Елена Сахно, "ТВ Центр".