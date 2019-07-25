Родившегося в Москве теленка назвали в честь юбилея ВДНХ

Увидеть телёнка и его родителей можно на "Городской ферме" уже сейчас

На ВДНХ родилась Юбилея. Такое имя дали телёнку - в честь 80-летия главной выставки страны, сообщает "ТВ Центр".

Она появилась на свет у айрширской коровы Аси и быка Круиза. Юбилее - только неделя, но весит она уже около 40 килограммов. Живёт в отдельной клетке, как и положено новорождённым, спит редко и охотно идёт на контакт.

Питается пока материнским молоком, которое для неё наливают в специальную бутылку. Чуть позже начнёт пробовать вполне взрослую пищу: сено и овощи.