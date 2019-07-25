Никита Джигурда женится

Перед свадьбой он отдохнет в Греции

Шоумен Никита Джигурда заявил, что в конце года он сыграет свадьбу с фигуристкой Мариной Анисиной. Они развелись три года назад, но по-прежнему поддерживают близкие отношения.

"Вполне вероятно, что поздней осенью или зимой состоится наша с Анисиной свадьба", - сообщил шоумен. Джигурда и Анисина состояли в браке с 2008 по 2016 годы. По словам фигуристки, она ушла от артиста из-за его неадекватности.

58-летний шоумен сообщил Sobesednik.ru, что три года назад против него устроили информационную кампанию, а его жена стала получать угрозы. Это произошло после загадочной смерти предпринимательницы Людмилы Браташ, которая завещала артисту недвижимость на огромную сумму.

"Мы развелись в тот момент, когда меня мочили. Я знал, что невиновен, но не хотел, чтобы на орехи досталось и Анисиной. Я мог отменить развод, потому что в какой-то момент Анисина убедилась в том, что ее обманывали, но я этого не сделал, чтобы оградить ее от того шлейфа, который тянулся за мной", - рассказал Джигурда.

Сейчас шоумен живет в России, а его бывшая супруга с двумя детьми - во Франции. Раз в месяц он на неделю-две приезжает к Анисиной. Скоро они планируют поехать всей семьей в Грецию, где у них есть апартаменты.