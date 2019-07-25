Названы вызывающие рак болезни

Медики рассказали, на что нужно обращать внимание в первую очередь

Хронические болезни у человека могут привести к развитию рака. Об этом заявили врачи.

Медики установили, что в группе риска больные с гастритами с пониженной кислотностью, а также язвой желудка, гепатитами В и С, мастопатией, эрозией. Злокачественные образования могут начаться у больных дисплазией — неправильным развитием тканей.

Причина в том, что иммунитет у людей с этими недугами ослаблен. Это означает, что организм недостаточно защищен от клеточных повреждений, запускающих развитие злокачественных опухолей, передает MK.RU.

Из-за этого появляются измененные клетки. Они начинают активное деление и появляются очаги патологии. В частности, при вирусных гепатитах повышается риск развития карциномы печени.

Медики советуют обращать внимание на новые ощущения, если о заболевании известно давно и периодически человек проходит наблюдение у врачей. Так, в случае снижения аппетита и резкого похудения, не проходящего чувства слабости, высокой температуры тела, появления ощущения подавленности, речь может идти о раке. По крайней мере, если это наблюдается при хронических заболеваниях. В этом случае нужно срочно обратиться к специалистам за консультацией.

Еще одним фактором риска является ВИЧ. На его фоне с высокой вероятностью развиваются лимфома, саркома Капоши, рак шейки матки, прямой кишки, кожи и легких.