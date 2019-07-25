Российская бегунья погибла при падении вертолета в море

Вместе с ней находился российский бизнесмен

В Италии у острова Горгона в море обнаружили тело 28-летней российской бегуньи Екатерины Кархиной. Она погибла при крушении вертолета 22 июля.

Она была участницей соревнований на марафонские дистанции и неоднократно участвовала в забегах в Италии. Ее тело было пристегнуто ремнями безопасности. Опознать его удалось только в среду.

Вместе с ней на борту вертолета Robinson R66 был российский предприниматель Максим Сычев, которому принадлежало воздушное судно. Он сам управлял вертолетом. Сейчас бизнесмен считается пропавшим без вести, пишет KP.RU.

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