ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская бегунья погибла при падении вертолета в море

13:41
  • четверг
  • 25 июля 2019

Вместе с ней находился российский бизнесмен

В Италии у острова Горгона в море обнаружили тело 28-летней российской бегуньи Екатерины Кархиной. Она погибла при крушении вертолета 22 июля.

Она была участницей соревнований на марафонские дистанции и неоднократно участвовала в забегах в Италии. Ее тело было пристегнуто ремнями безопасности. Опознать его удалось только в среду.

Вместе с ней на борту вертолета Robinson R66 был российский предприниматель Максим Сычев, которому принадлежало воздушное судно. Он сам управлял вертолетом. Сейчас бизнесмен считается пропавшим без вести, пишет KP.RU.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Екатерина Кархина
Екатерина Кархина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.