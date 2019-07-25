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"Ножки-спички": молодая жена Николаева ужаснула худобой

13:54
  • четверг
  • 25 июля 2019

Актриса стремительно теряет вес

36-летняя певица и актриса Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками новой фотографией. Худоба артистки обеспокоила фанатов. 

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Жена 59-летнего певца Игоря Николаева выложила в Instagram фото в бежевом одеянии и обуви на массивной платформе. Оперевшись на пианино, девушка продемонстрировала стройные ноги и мечтательный взгляд. "Прекрасный юрмальский вечер", - написала Проскурякова. 

Этот пост собрал около семи тысяч отметок "Нравится". Многие подписчики одобрили новую прическу Юлии и восхитились ее изящной фигурой. Однако нашлись интернет-пользователи, которым артистка показалась излишне худой и невзрачной. 

- Худышка. 

- Не надо быть худышкой, надо быть самой собой!

- А вообще, худеть вам и не надо, худышка не ваш конек! Просто надо держаться в одном весе... 

- Мышка!

- Ножки-спички. 

- Никакая не худышка, и ножки не спички... спичек не видели. Все в норме!

- Юлечка, а какой диеты или ограничений в еде вы придерживаетесь? 

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе с четырехлетней дочкой Вероникой отдыхают в Юрмале, где недавно завершился музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. 

Напомним, что Юлия и Игорь поженились в 2010 году. Для актрисы это первый брак, тогда как ее избранник ранее был дважды женат. Второй его супругой стала певица Наташа Королева. 

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