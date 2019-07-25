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Убийцей ЛГБТ-активистки в Петербурге оказался ее знакомый

14:38
  • четверг
  • 25 июля 2019

Его уже задержали

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве активистки Елены Григорьевой. Им оказался уроженец Киргизии.

Следствие установило, что в ночь с 20 на 21 июля 2019 года у подозреваемого, который был в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с Григорьевой. В этот момент они находились у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской. В какой-то момент он достал нож и нанес жертве восемь ударов в спину и лицо. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Таким образом, следствие настаивает на бытовой версии убийства. Кроме того, утверждается, что активистка вела асоциальный образ жизни. Она неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым. Также отмечается, что подозреваемый в июле 2019 года напал на своего знакомого и похитил у него деньги и вещи, говорится на сайте ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее друзья и знакомые Елены Григорьевой заявили, что с девушкой расправились из-за ее гражданской позиции. Активистка боролась за права людей с нетрадиционной ориентацией и выступала против войн и насилия. За это ей часто попадало.

Елену Григорьеву обнаружили мертвой в кустах 23 июля в Московском районе Санкт-Петербурга. На ее теле были следы удушья и многочисленные ножевые ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поначалу утверждалось, что к убийству мог быть причастен 40-летний уроженец Башкирии.

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