ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ задержала российский танкер из-за Керченского инцидента

14:10
  • четверг
  • 25 июля 2019

Готовится ходатайство для его ареста

Украина задержала российский танкер NEYMA. Причина якобы в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.
На Украине заявили о договоренности по задержанным Россией морякам

Речь идет о Керченском инциденте 25 ноября 2018 года. В Службе безопасности Украины установили, что именно танкер NEYMA блокировал украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, судно "признано вещественным доказательством". Сейчас готовится ходатайство в суд о его аресте.

Кроме того, там отметили, что 24 июля в порт Измаил под флагом России зашел танкер NIKA SPIRIT. Однако по данным международной информационной системы EQUASIS, судно было идентифицировано как NEYMA. На Украине теперь утверждают, что кораблю было изменено название, что сокрыть "причастность в незаконных действиях и акте агрессии".

Сейчас на судне были допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для "установления истины в производстве".

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна: бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. Были арестованы 24 украинских моряка. Однако в Киеве подчеркнули, что проход кораблей был плановым и обвинили российскую сторону в агрессии. В Москве же считают, что Украина намеренно устроила провокацию.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

 

Читайте также:
Новости по теме
Задержание танкера
Задержание танкера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.