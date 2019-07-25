СБУ задержала российский танкер из-за Керченского инцидента

Готовится ходатайство для его ареста

Украина задержала российский танкер NEYMA. Причина якобы в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.

Речь идет о Керченском инциденте 25 ноября 2018 года. В Службе безопасности Украины установили, что именно танкер NEYMA блокировал украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, судно "признано вещественным доказательством". Сейчас готовится ходатайство в суд о его аресте.

Кроме того, там отметили, что 24 июля в порт Измаил под флагом России зашел танкер NIKA SPIRIT. Однако по данным международной информационной системы EQUASIS, судно было идентифицировано как NEYMA. На Украине теперь утверждают, что кораблю было изменено название, что сокрыть "причастность в незаконных действиях и акте агрессии".

Сейчас на судне были допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для "установления истины в производстве".

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна: бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. Были арестованы 24 украинских моряка. Однако в Киеве подчеркнули, что проход кораблей был плановым и обвинили российскую сторону в агрессии. В Москве же считают, что Украина намеренно устроила провокацию.

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