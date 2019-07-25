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В "Шереметьево" произошло очередное ЧП с самолетом Nordwind

14:32
  • четверг
  • 25 июля 2019

Это уже второй инцидент за неделю

В московском аэропорту "Шереметьево" самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") столкнулся с самоходным трапом и повредил обшивку фюзеляжа.

Самолет прилетел из Краснодара в Москву и должен был вылететь в Ереван. Столкновение произошло сразу после приземления, пишет интернет-портал "Дни.ру". Лайнер пришлось временно отстранить от полетов для оценки технического состояния.

 Пассажиров отправили в столицу Армении резервным бортом. Транспортная прокуратура уже начала по факту повреждения самолета.   

Это уже не первый инцидент с самолетами Nordwind за последнюю неделю. В минувшую пятницу самолет Boeing 737, выполняющий рейс Москва-Ереван, прервал взлет на этапе разбега по взлетно-посадочной полосе из-за срабатывания сигнала о задымлении. В салоне воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Во время эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. В основном у людей диагностировали повышение артериального давления и растяжение связок конечностей.

Авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, однако 28 человек отказались лететь. Те, кто не испугался, успешно приземлились в Ереване.

Видео: подробности задымления самолета в "Шереметьево"

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