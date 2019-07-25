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Лопырева впервые показала лицо маленького сына

15:00
  • четверг
  • 25 июля 2019

Малыш примерил взрослые очки

35-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева впервые показала лицо своего полугодовалого сына Марка Лионеля. 
Лазарев довел маленького сына до слез

Недавно Виктория Лопырева и ее супруг Игорь Булатов побывали с гастролями в Москве, Петербурге, Красноярске, а потом улетели в Грецию. Тем временем мама телеведущей Ирина отдыхает с внуком в Испании. 

Ирина выложила в Instagram фото Марка Лионеля в больших солнцезащитных очках. Малыш, сидя на руках няни, то ли с удивлением, то ли с возмущением смотрит в объектив. Виктория Лопырева репостнула забавный снимок в своей соцсети, написав на фото "Штаааааа?????" Это слово, по мнению модели, хорошо передает выражение лица сына. Судя по пухлым губкам, мальчик растет копией мамы. 

Отметим, что Лопырева предпочитает прятать лицо сына при публикации его снимков в соцсети. По-видимому, она боится сглаза. Ее мама менее щепетильна в этом отношении. Недавно она показала фото, на котором плавает с внуком в бассейне. 
 
Ранее Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым, потому у нее были отношения с певцом Николаем Басковым. В феврале 2019 года она родила сына от бизнесмена Игоря Булатова, который ушел от матери двух своих детей - дочери миллиардера Самвела Карапетяна. 

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