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Решившая станцевать перед Путиным девочка умилила россиян

14:57
  • четверг
  • 25 июля 2019

Обсуждение взрослых проблем показалось малышке скучным

Маленькая девочка на встрече президента России Владимира Путина с пострадавшими от паводка в Иркутской области несколько раз перебила главу государства, а затем и вовсе перевела все внимание на себя.
Путин пообещал подарок мальчику из затопленного Тулуна

Путин интересовался у семей из Тулуна, как решаются вопросы с восстановлением инфраструктуры. Маленькой девочке эти темы показались неинтересными. Она вышла в центр и начала танцевать, а затем и вовсе задрала платьице.

Поведение девочки умилило взрослых, даже Путин не смог сдержать улыбки. “Станцуем, станцуем", - отметил президент.

Побывавшие на мероприятии журналисты отметили, что детям в Кремле можно не соблюдать протокол.

По последним данным, паводок в Иркутской области унес жизни 25 человек. Вода подтопила около 11 тысяч домов и участков, пострадали более 38 тысяч человек.

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