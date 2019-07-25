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"Хоть как-то уже закончить": создатели "Игры Престолов" странно оправдали ляпы в сериале

15:36
  • четверг
  • 25 июля 2019

От гнева фанатов прикрылись номинациями на "Эмми"

Директор телеканала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов "Игры Престолов", которые требуют переснять восьмой сезон сериала.

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Когда вы руководите масштабным проектом, в данном случае "Игрой престолов", и пытаетесь как-то его уже наконец закончить, то у многих людей обязательно будут претензии", - отметил Блойс.

Он отметил, что 32 номинации на премию "Эмми" – явно подтверждение того, что сценаристы выполнили свою работу правильно, пишет "Газета.Ru".

Ранее в интернете появилась петиция с требованием переснять финальный сезон культового сериала. Поклонникам не нравится то, как сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс расписали завершение истории. "Такой сериал заслуживает финала, который будет иметь смысл", — отмечается в петиции. На данный момент петицию подписали 1 694 913 человек.

Кроме того, создатели допустили множество киноляпов. Например, в кадре случайно появились пластиковая бутылка с водой, стаканчик с кофе из Starbucks, а железная рука Джейме странным образом куда-то исчезла.

Видео: реакция актеров на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

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