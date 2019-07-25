Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции

Герцогиня пыталась избавиться от морщин?

В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.

Мунир Сомджи работает в элитной лондонской клинике, пишет Page Six. Он написал в Instagram, что "наша Кейт любит немного бэби-ботокса". При этом он выложил две фотографии герцогини Кембриджской, которые якобы демонстрируют результат сделанных ею инъекций. На одном снимке видны морщины на лице Кейт, а на другом ее кожа кажется гладкой и блестящей.

Поклонников королевской семьи удивило, что 37-летняя Миддлтон прибегает к услугам пластических хирургов.

- Она всегда выглядит потрясающе.

- Не припомню, чтобы герцогиня когда-либо выглядела плохо.

- Ботокс? Я думаю, это Меган использует данный вид ботокса, судя по цвету ее лица.

Между тем представитель королевской семьи официально опроверг информацию о том, что герцогиня является клиентом клиники, где работает Мунир Сомджи. По его словам, родственники Елизаветы II никогда не занимаются рекламой в коммерческих целях.

В разговоре с журналистами менеджер клиники заявила, что они не имеют права раскрывать информацию о своих клиентах. По ее словам, Сомджи, публикуя фото Кейт, просто хотел показать, как лицо человека может меняться благодаря бэби-ботоксу. Выражение "наша Кейт" он использовал в том смысле, что Кейт является представителем британского народа.