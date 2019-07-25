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Орбакайте без макияжа перепутали с Пугачевой

16:12
  • четверг
  • 25 июля 2019

Звезда заявилась в Баку без косметики

Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала новое видео в Instagram. Артистка прилетела по работе в Баку и сразу сняла короткий отчет для фанатов.

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На кадрах певица показала, как выглядит без макияжа и фильтров. Также она продемонстрировала подписчикам вид с балкона на море. "Настроение - жара", - призналась она.

Народ уже отреагировал на обновление в профиле Орбакайте. Фанатов смутил вид певицы, поначалу они даже перепутали ее с мамой, певицей Аллой Пугачевой.

- Какое вы чудесное видео в сторис опубликовали! Я сначала подумала, что это Алла Борисовна!

- Кристина - шикарная, очень красивая. На Аллу похожа.

- Кристина на маму похожа!

Ранее сообщалось, что исхудавшую Орбакайте кормят из шприца.

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