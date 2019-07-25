Собянин поручил расширить перечень анализов в павильонах "Здоровая Москва"

Мэр Москвы также рассказал о планах дальнейшего развития проекта

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил один из павильонов, расположенных в ландшафтном парке "Митино". Он поручил расширить перечень анализов и медицинских обследований, проводимых в павильонах "Здоровая Москва", передает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Большой павильон "Здоровая Москва" был открыт в ландшафтном парке "Митино" 10 июня 2019 года. Прием ведут специалисты городской поликлиники № 180 и врачи-педиатры детской городской поликлиники № 140. Им помогают сотрудники центра госуслуг "Мои документы".

За время работы павильона в нём прошли обследование более трех тысяч человек.

"Профилактика заболеваний, диспансерный учет является главным направлением национального проекта "Здоровье", что позволит повысить здоровье, продолжительность жизни населения. Конечно, Москва не должна здесь отставать. Правда, должен сказать, что горожане не очень любят заниматься профилактикой, диспансерным учетом. Это во многом связано с объективными причинами, потому что сама запись, сервис, отношение в поликлиниках требует определенные настройки, но и само содержание диспансерного наблюдения, расширения возможностей поликлиники - это еще один большой проект, который за раз не сделаешь, но надо обязательно делать на таком европейском, хорошем уровне", - заявил во время посещения павильона "Здоровая Москва" Собянин.

В свою очередь, одна из посетительниц павильона обратилась к мэру города с благодарностью и просьбой сделать работу павильонов "Здоровая Москва" ежегодной. Другие горожане выразили благодарность Собянину за появление в городе проекта "Московское долголетие".

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать все лето каждый день с 8:00 до 22:00. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике москвичу достаточно взять с собой паспорт или водительское удостоверение.

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