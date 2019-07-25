Назван продукт, вызывающий проблемы с головой

Риск возникновения деменции увеличивается в два раза

Ученые из США, Катара и Австралии выяснили, что некоторые продукты вызывают появление старческого слабоумия.

Угасание когнитивных функций идет быстрее у любителей острой пищи. Результаты исследования показали, что у тех, кто съедал 50 и более граммов перца чили в день, риск возникновения старческого слабоумия увеличивался в три раза.

Не исключено, что виною всему компонент острого перца - алкалоид капсаицин. Но как именно он влияет на мозг, на данный момент неизвестно, пишет газета "Известия".

Однако согласно другому исследованию, компоненты перца приводят в норму артериальное давление и помогают при сосудистых заболеваниях.