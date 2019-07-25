Ширвиндт подал на развод

Они с супругой решили разойтись полюбовно
Телеведущий Михаил Ширвиндт решил развестись со своей женой - Татьяной Морозовой.
Иск 60-летнего продюсера был зарегистрирован 17 июля в мировом судебном участке Пресненского района, сообщает агентство "Москва". Процесс пройдет в закрытом режиме.
Ширвиндт уточнил, что он расходится с супругой мирно и без скандалов. Делить с ней имущество он не собирается. Другие подробностей развода пока не приводится.
Михаил Ширвиндт – сын актера и худрука Московского академического театра Сатиры Александра Ширвиндта. Вел передачи "Дог-шоу "Я и моя собака", "Хочу знать", "Путешествия натуралиста", "Растительная жизнь" с Павлом Лобковым и другие.
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