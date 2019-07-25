Священник, назвавший женщин глупыми, угодил в реанимацию

Он в тяжелом состоянии

В Москве экстренно госпитализирован протоирей и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов.

68-летнего священника отвезли в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, его состояние тяжелое. "Кардиореанимация, состояние тяжелое, вечером температура была 39,4, утром — 36,6", - сообщили РИА Новости в справочной больницы.

По предварительным данным, у Смирнова случился инсульт, пишет агентство URA.RU.

В начале июля отец Димитрий заявил, что женщины глупее мужчин. Умные женщины – скорее исключение, чем правило, считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

И это не единственное его одиозное высказывание. Так, ранее священник говорил, что "настоящие" мужчины в России остались только в спецназе, а гомосексуальность – это "проявление сатанизма".

В 2017 году стало известно, что из-за интервью Смирнова, в котором священник заявил, что вируса иммунодефицита человека не существует, женщина в Тюмени отказалась лечить свою трехлетнюю дочь. В результате ребенок умер.